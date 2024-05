Ladetektiv sieht, wie Waren im Rollstuhl versteckt werden

Ein Mann und eine Frau verstecken Waren im Wert von 200 Euro im Rollstuhl. Doch ein Ladetektiv beobachtet sie dabei.

Ein Fall von Ladendiebstahl hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein Ladendetektiv beobachtete nach Angaben der Polizei einen 26-jährigen Rollstuhlfahrer und dessen Ehefrau, wie sie im Geschäft mehrere Waren aus dem Regal nahmen und in einer Kiste unterhalb der Sitzfläche des Rollstuhls legten. An der Kasse habe das Ehepaar lediglich einen geringen Betrag gezahlt. Bei einer anschließenden Kontrolle sei schließlich Ware im Wert von knapp 200 Euro zum Vorschein gekommen, die beide im Rollstuhl des Mannes versteckt hatten. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl. (AZ)