Die evangelische Kirchenmusik rüstet sich zum Großereignis in Nördlingen

Ein Großereignis der evangelischen Kirchenmusik in Bayern findet am 24. Juni in Nördlingen statt. Der Verband "Singen in der Kirche – Verband evangelischer Chöre in Bayern" hat Nördlingen als Standort für seinen Landeschortag ausgewählt. "Eine gute Wahl", wie der Nördlinger Kirchenmusikdirektor Udo Knauer findet, der auch viele Jahre im Verbandsrat des Chorverbandes tätig war und die Organisation vor Ort koordiniert. Denn die Nördlinger Kirchen und Gemeinderäume von St. Georg und – in geschwisterlicher Gemeinschaft – der katholischen Gemeinde St. Salvator sowie das Klösterle und der Schrannensaal und auch die geringen fußläufigen Entfernungen bieten eine optimale Infrastruktur für das Angebot von zahlreichen Workshops, Konzerten und gemeinsamen Aktionen.

Insgesamt haben sich momentan über 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Bayern angemeldet. Auch die Sängerinnen und Sänger der Donau-Ries-Dekanate bereiten sich in ihren Chören auf den Landeschortag vor. Dazu bieten die beiden Dekanatskantoren, Kirchenmusikdirektor Udo Knauer (Nördlingen) und Kirchenmusikdirektor Hans-Georg Stapff (Donauwörth), gemeinsame Chorproben an, zu denen auch Sänger und Sängerinnen eingeladen sind, deren Chöre nicht als Ganzes am Landeschortag teilnehmen.

Die Chorproben finden an wechselnden Orten und an verschiedenen Wochentagen statt: am Montag, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Georg (Hallgasse 7, Nördlingen) mit Udo Knauer, am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Dürrenzimmern mit Hans-Georg Stapff, am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Christuskirche (Pflegstraße 32, Donauwörth) mit Hans-Georg Stapff, und am Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr wieder im Gemeindezentrum St. Georg (Nördlingen) mit Udo Knauer. (AZ)

