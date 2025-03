Im Landkreis Donau Ries begleiten schon seit über 25 Jahren ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter Menschen am Lebensende. Um für dieses Ehrenamt gut gerüstet zu sein, bietet die Hospizgruppe Donau Ries e.V. jährlich einen Kurs an. In 90 Theoriestunden setzten sich die TeilnehmerInnen mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer auseinander. Während eines 20stündigen Praktikums können sie erste Erfahrungen in stationären Einrichtungen sammeln. Im Februar erhielten 5 Frauen und 3 Männer ihr Zertifikat zum Abschluss ihre Ausbildung zur Hospizbegleiterin bzw. Hospizbegleiter. Am Ende des Kurses waren sich alle einig: die Ausbildung lohnt sich und bereichert auch das eigene Leben. Im September startet der nächste Ausbildungskurs zur Hospizbegleitung. Am 27. Mai ist um 19:00 Uhr ein Informationsabend für Interessierte im TCW in der Emil-Eigner-Straße in Nördlingen geplant. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei der Hospizgruppe Donau-Ries unter 0906/7001541 oder kontakt@hospizgruppe-donau-ries.de.

