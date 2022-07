Landkreis Donau-Ries

Landkreis Donau-Ries hat die fünfthöchste Corona-Inzidenz in Deutschland

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries steigt deutlich an. Die Ärzte im Ries sehen einen Zusammenhang mit der Nördlinger Mess'.

Die Hoffnung war groß, dass die Corona-Lage sich über den Sommer entspannt. So, wie es im vergangenen Jahr auch war. Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region am 6. Juli bei einem Wert von 5,2. Davon ist der Landkreis heute weit entfernt. An diesem Dienstag ist der Wert bei 1305,1, der fünfthöchste in ganz Deutschland.

