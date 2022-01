Viel los in der Rieser Neujahrsnacht: Polizei hat mehrere Einsätze

Polizei ist zum Jahreswechsel gut beschäftigt. In Nördlingen kommt es an einer Tankstelle zur Massenschlägerei.

Kaum zur Ruhe kamen in der Neujahrsnacht die Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen. Im gesamten Ries kam es zu Unfällen und Auseinandersetzungen, die heftigste davon an einer Tankstelle in Nördlingen. Hier die Geschehnisse im Überblick.

Zwei Personengruppen trafen in der Neujahrsnacht gegen 2.50 Uhr an einer Tankstelle in Nördlingen aufeinander. Zehn bis 15 Personen, manche davon waren nach Polizeiangaben alkoholisiert, provozierten sich gegenseitig und es entwickelte sich eine Schlägerei, mit wechselseitigen Köperverletzungen. Es werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen mindestens drei Personen im Alter zwischen 17 und 43 Jahren geführt, so die PI Nördlingen weiter. Der weitere Sachverhalt wird im Rahmen weiterer Ermittlungen noch geklärt.

Mülleimer-Brand selber gelöscht

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Nördlingen entdeckte am Samstag gegen 2.30 Uhr ein 21-jähriger Bewohner einen qualmenden Mülleimer. Offensichtlich hatte jemand eine noch glühende Zigarette darin entsorgt und dadurch ein Feuer entfacht. Der Bewohner konnte den Brand mit einem Eimer Wasser löschen, sodass kein nennenswerter Schaden entstand.

Eine Personengruppe entwendete am Samstag gegen drei Uhr eine Warnbake von einer Baustelle in Kleinerdlingen. Die Personen wurden dabei beobachtet und die Polizei daraufhin informiert. Die Streife konnte jedoch niemanden mehr antreffen und führt weitere Ermittlungen durch.

Zwei alkoholisierte Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Oettingen gerieten am Samstag gegen 2.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Ein 32-Jähriger schlug einem 23-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Der Geschädigte blutete daraufhin leicht an der Lippe, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung.

Mit über zwei Promille am Steuer

Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete am Samstag gegen 2.50 Uhr, wie ein Mercedes auf der Staatsstraße in Megesheim zwei Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel niederfuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Da die Zeugin das amtliche Kennzeichen nennen konnte, folgte eine Überprüfung an der Halteranschrift. Es stellte sich heraus, dass eine 33-jährige Dame mit über zwei Promille die verantwortliche Fahrerin war. Daraufhin folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Am Fahrzeug der Verursacherin war ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. In diesem Zusammenhang ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, als eine 30-Jährige aufgrund fehlender Verkehrszeichen die Verkehrsinsel übersah und diese überfuhr. Dabei wurde ein Reifen samt Felge beschädigt.

Ein unbekannter Täter warf an Neujahr zwischen 0.30 Uhr und 13.40 Uhr in Aufhausen in der Straße Am Keller an einem Wohnhaus die Glasscheibe einer Kellertür ein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (AZ)