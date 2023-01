Landrat bedauert Zugausfälle im Landkreis Donau-Ries

Pendler fordern, dass sich nach den Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb die Politik stärker einsetzt. Was Landrat Stefan Rößle dazu sagt.

Die Startschwierigkeiten im Bahnverkehr bei Go-Ahead sollen sich laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft (BEG) sukzessive verbessert haben. Dennoch sehen sich Pendlerinnen und Pendler, wie kürzlich berichtet, immer wieder mit Verspätungen und Zugausfällen konfrontiert. Wiederholt wird die Politik gefordert, die Situation zu verbessern. Doch welche Möglichkeiten gibt es?

Im Freistaat Bayern ist der Eisenbahnverkehr zentral organisiert, erklärt Landrat Stefan Rößle in einem Schreiben an einen Betroffenen, das unserer Redaktion vorliegt. Zuständig sei die BEG mit Sitz in München. Die Gesellschaft plane, organisiere und finanziere den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Bayern. Die Fahrleistungen in der Region wurden EU-weit ausgeschrieben. Aus dieser Ausschreibung ging die Firma Go-Ahead als Gewinnerin hervor und erhielt den Zuschlag zur Erbringung der Verkehrsleistung ab dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember 2022, auch auf der Riesbahn.

Rößle geht noch einmal auf die Ursache der Probleme ein: "Aufgrund des Fachkräftemangels und trotz intensiver Bemühungen musste Go-Ahead das Fahrplanangebot bereits zur Betriebsaufnahme ausdünnen. Betroffen hiervon waren insbesondere Verstärkerfahrten, die zusätzlich zum Taktverkehr fahren, sowie die Riesbahn." Auf der Riesbahn war zunächst ein Ersatzkonzept, bestehend aus einer Mischung aus Bus- und Zugverkehr, angedacht. Go-Ahead konnte jedoch für die Riesbahn Subunternehmer finden, die die Fahrzeuge und das darauf geschulte Personal zur Verfügung stellen konnten. Mit diesen Subunternehmen ging Go-Ahead auf der Riesbahn an den Start. Doch weitere Probleme, unter anderem ausgelöst durch Eisregen, folgten.

Landrat: Einfluss auf SPNV nur sehr beschränkt

"Ich bedauere sehr, dass es für Sie zu Unannehmlichkeiten bei der Nutzung des Schienenverkehrs gekommen ist und kann Ihnen versichern, dass dieser Zustand sowohl für mich als Landrat als auch für die politischen Mandatsträger im Landkreis ein großes Ärgernis darstellt", wird der Landrat klar. Zusammen mit der Landkreis-Verwaltung gebe es einen laufenden Kontakt zur Firma Go-Ahead. "Zudem bin ich selber an alle politisch Verantwortlichen herangetreten, um eine Verbesserung der Lage herbeizuführen", schreibt Rößle an den verärgerten Pendler. Aufgrund der oben aufgezeigten Zusammenhänge sei der Einfluss des Landkreises auf den Schienenpersonennahverkehr jedoch nur sehr beschränkt.

Rößle geht davon aus, dass sich die Situation Schritt für Schritt wieder normalisiert. Go-Ahead habe zudem zugesichert, dass spätestens im Juni der Einsatz der Subunternehmer beendet sein wird. Bis dahin sollte Go-Ahead genügend – zum Teil selbst ausgebildetes – Fachpersonal haben, um mit den Neufahrzeugen den Betrieb regulär aufnehmen zu können.

