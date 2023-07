Nördlingen

Landratsamt prüft Nördlinger Tankstelle, aus der immer wieder Gas abgelassen wird

Gas entweicht an der LNG-Tankstelle in Nördlingen.

Plus An der Baywa-Gastankstelle in Nördlingen wird aus Sicherheitsgründen Gas abgelassen. Das Landratsamt prüft das Vorgehen, gegen das bei Bürgern Unmut herrscht.

Von Verena Mörzl

Nach Beschwerden über Gas, das immer wieder an einer LNG-Tankstelle der BayWa Power Liquids GmbH in Nördlingen abgelassen wird, reagiert nun das Landratsamt. Wie berichtet, verursacht das aus Sicherheitsgründen abgelassene Gas nicht nur über mehrere Minuten einen ohrenbetäubenden Lärm. Unter Anliegern herrscht wegen des Lärms und der Umweltbelastung Unmut. Nach einer Prüfung sieht auch das Landratsamt Donau-Ries das Vorgehen kritisch.

Einer Sprecherin zufolge wurde festgestellt, dass das Ablassen von Gas nicht als Regel-Maßnahme genehmigt ist. Nur im Ausnahmefall dürfe Gas entweichen, quasi als letzte Sicherheitsmaßnahme. In einem Schreiben des Landratsamts wird erklärt, dass der Druck der Gastanks idealerweise zwischen drei und vier Bar liege. Die ideale Temperatur des LNG betrage minus 145 Grad oder kälter.

