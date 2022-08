Landsknechte stecken mitten in den Vorbereitungen zum Stadtmauerfest

Die Landsknechte Nördlingen haben ihr Lager im Beck'schen Garten. Was es am Stadtmauerfest bei ihnen zu erleben gibt.

Die Vorbereitungen für das 14. Nördlinger Stadtmauerfest sind in vollem Gange. Vom 9. bis 11. September erlebt die Stadt beim historischen Großevent ihre Geschichte. Drei Tage lang ist die gesamte Innenstadt autofrei. Am Samstag, 10. September, findet um 14 Uhr der große Brauchtums- und Folkloreumzug statt, am Sonntag, 11. September, um 13 Uhr der große Historische Festumzug. Viele Lager warten in der Innenstadt auf die Besucher.

Bei dem ortsansässigen Verein Landsknechte 1634 Nördlingen laufen die Vorbereitungen für das alle drei Jahre stattfindende Stadtmauerfest auf Hochtouren. Es wird geplant, gewerkelt und genäht. Der Verein wird bei der Eröffnung, am großen Historischen Umzug am Sonntag und ebenso am Zapfenstreich teilnehmen.

Nördlinger Landsknechte 1634 sind im Beck'schen Garten zu finden

Die Landsknechte 1634 werden wieder den Platz Beck'scher Garten (Parkplatz an der Kuhgasse) mit der Platznummer 32 beleben. Mit verschiedenen Gruppen und Vereinen aus Augsburg, Altdorf bei Nürnberg, Oederan in Sachsen, Oberwinden im Elztal und vielen weiteren Gruppen wird der Platz viel Interessantes zu entdecken bieten, teilt der Verein mit.

Auf dem Platz wird Lagerleben und Kochen auf offenem Feuer durch die Marketenderei gezeigt. Es wird Waffenkunde, Spießtraining, Armbrustschießen, Kanonen-Schuss-Vorführungen, Böller, Musketen und Hellebarden zu sehen geben. Außerdem wird die Anwerbung der Söldner im 17. Jahrhundert dargestellt.

Landsknechte mit Orakelzelt, Märchenerzählerin und Gaukeleien für die Kleinen

Weiterhin gibt es ein Orakelzelt, eine Märchenerzählerin, Gaukeleien und für die Kleinen Wikingerschach und Strohringwerfen. Es gibt Stockbrotbacken und abends eine Feuershow. Die jeweiligen Zeiten sind dem Programmheft der Stadt Nördlingen zu entnehmen.

Die Festzeiten sind Freitag ab 18 Uhr und Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. An den Toren verkaufen die Stadtsoldaten Einlassbänder. Für das Gesamtwochenende zahlen Erwachsene 16 Euro und Jugendliche bis 16 Jahre sieben Euro. Kinder bis zu einer Größe von 1,30 Meter und Menschen mit Behinderung ab einem Grad von 50 Prozent haben mit Nachweis freien Eintritt. Am Freitag zahlen Erwachsene acht Euro, Jugendliche bis 16 Jahre 3,50 Euro, Samstag und Sonntag jeweils neun Euro (4,50 Euro).