Nördlingen

vor 50 Min.

Landtags-Fraktion der Freien Wähler tagt in Nördlingen und besucht Geopark

Plus Drei Tage lang tagen die Landtags-Abgeordneten der Freien Wähler in Nördlingen. Auf dem Programm stehen Besichtigungen und Debatten.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Prominenter Besuch in Nördlingen, und das in mehrfacher Hinsicht: In dieser Woche trainieren nicht nur die Nasa-Astronautin Stephanie Wilson und Esa-Raumfahrer Alexander Gerst für eine mögliche Mond-Mission im Ries, auch die Landtags-Fraktion der Freien Wähler tagt für ihre Herbstklausur von Mittwoch bis Freitag in Nördlingen. Neben Besichtigungen verschiedener Unternehmen steht gleich zu Beginn auch ein Besuch des Unesco Global Geoparks Ries auf der Agenda.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen