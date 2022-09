Lastwagenfahrer beschädigt Haus in Nördlingen und fährt weiter

Der Mann kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei konnte ihn dennoch ausfindig machen.

Ein Lastwagenfahrer hat in Nördlingen die Fassade eines Hauses beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Das teilt die Polizei mit. Ihrem Bericht zufolge bog der Mann am Donnerstag gegen 20.30 Uhr von der Strelgasse kommend nach links in die Kämpelgasse ein.

Da er dabei in einem zu engem Bogen fuhr, blieb er mit der Oberkante seines Auflegers an einem Haus hängen. Dabei brach ein Stück der Fassade in circa drei Metern Höhe ab. Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern.

Der Unfall wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, der sich auch das Kennzeichen des Lkws notierte. (AZ)