Laurentiusfeier des Club der Köche Donau-Ries und BHG Donau-Ries

Der Club der Köche Donau-Ries feierte gemeinsam mit dem BHG Donau-Ries seine traditionelle Laurentiusfeier zu Ehren des Schutzpatrons der Köche. Seit 2011 hat sich diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil im Vereins- und Verbandsleben etabliert. Zahlreiche Gäste aus ganz Bayern und darüber hinaus folgten der Einladung und machten die Feier erneut zu einem besonderen Höhepunkt des Jahres. Unter den Gästen befanden sich Delegationen der Köchevereine aus Augsburg, Amberg, Coburg, Oberallgäu, Dillingen, München, Landshut, Nürnberg und Bamberg. Auch Mitglieder des Landesvorstandes Bayern sowie die Spezialitätenwirte Wittelsbacher Land waren vertreten. Mit einem feierlichen Einzug in die Kirche, mit Trommelzug und Fahnenabordnungen, begann die Festlichkeit würdig. Musikalisch wurde der Gottesdienst stimmungsvoll vom Duo Harmony in Melodie umrahmt. Pfarrer Gebert gestaltete eine begeisternde Messe, in deren Predigt er die aktuell schwierige Situation der Gastronomie eindringlich thematisierte. Mit motivierenden Worten ermutigte er die Anwesenden, im Glauben Kraft zu finden, Rückschläge zu überwinden und nie den Mut zu verlieren. Nach dem festlichen Gottesdienst zogen die Teilnehmer in den Bräuhaussaal des Akzenthotel-Restaurant-Kino Meerfräulein. Dort erwartete sie ein gemeinsames Abendessen in geselliger Atmosphäre. Die Veranstaltung wurde von den Vorsitzenden des Clubs der Köche Donau-Ries, Josef Meyer, Sebastian Dunzinger, David Huse, Gertrud Perlich und Ruth Klinger, sowie den Ehrenvorsitzenden Sepp Meyer und Uli Großmann mit viel Liebe zum Detail organisiert, zubereitet und vom Team des Hotels professionell serviert. Die Laurentiusfeier 2025 zeigte einmal mehr, wie sehr Tradition, Gemeinschaft und berufliche Leidenschaft die Köchevereine überregional verbinden. Alle interessierte sind herzlich eingeladen, Mitglied im Club der Köche Donau-Ries zu werden. Infos unter www.kochclub-donau-ries.com.

