Lauter Knall vor Nördlinger Diskothek

Ein Unbekannter kracht in ein geparktes Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen lauten Knall haben Zeugen in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.35 Uhr auf dem Parkplatz einer Nördlinger Diskothek vernommen. Es wurde laut Polizeibericht beobachtet, wie der Unfallverursacher mit seinem silbernen Golf beim Rückwärtsausparken gegen ein anderes Auto fuhr. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung des Kreisverkehrs an der Unterführung zur Wemdinger Straße. Am kaputten Pkw entstand im Bereich des Hecks ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Der Unfallverursacher oder Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Nummer 09081/2956-11 in Verbindung zu setzen. (AZ)