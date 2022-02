Lautstarker Impfprotest zieht bei Demo durch Nördlingen

Plus Mit Trillerpfeifen, Transparenten und Trommeln sind mehr als 2000 Menschen durch Nördlingen gelaufen. Auf der Kaiserwiese folgten Redebeiträge.

Sie haben Transparente mit Aufschriften wie "Wir sind die rote Linie, wir sind das Volk" oder "Wir sind der Schlüssel der Freiheit" durch die Nördlinger Innenstadt getragen und mit Trillerpfeifen und Trompeten lautstark darauf aufmerksam gemacht, dass sie nichts von einer Impfpflicht und den Corona-Regeln halten. Mehr als 2000 Menschen aus dem Ries und umliegenden Landkreisen waren an der Demo "Für freie Impfentscheidung, Ehrlichkeit und Toleranz" beteiligt. Die Polizei schätzte am Abend, dass zwischen 2000 und 2200 Personen dabei waren, die Veranstalter zählten eigenen Angaben zufolge 2460.