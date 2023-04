Nördlingen

Lebenshilfe: Uwe Dolzer geht in den Ruhestand

Plus Uwe Dolzer wollte nach dem Studium eigentlich in Coburg bleiben. Doch die Liebe führte ihn zurück nach Nördlingen. Wofür er heute dankbar ist.

Von Peter Urban

Auf 32 Dienstjahre blickt Uwe Dolzer, Fachbereichsleiter Wohnen bei der Lebenshilfe Donau-Ries, einerseits mit Stolz und Dankbarkeit, andererseits mit etwas Wehmut zurück: Ende des Monats geht der engagierte Heimleiter in den wohlverdienten Ruhestand. Der gebürtige Nördlinger hat seit 1991 die Geschicke der Wohnheim GmbH im Nördlinger Spitalhof mitgeprägt. Noch unter Dr. Hermann Keßler, Dieter Gottschalk und Erich Geike hat er seinerzeit mit 20 Bewohnern und zwölf Mitarbeitern seine Arbeit begonnen.

Heute verfügt die Lebenshilfe Wohnheim GmbH über dreizehn Standorte, in denen 190 Bewohner ein Zuhause finden und von 185 Mitarbeitenden betreut werden: „Wir sind kontinuierlich gewachsen und haben im Prinzip im Drei-Jahres-Rhythmus ein neues Wohnheim eröffnen können“, sagt der Sozialpädagoge. Schon 1977 hat er Dieter Gottschalk bei Praktika in Ferienfreizeiten kennengelernt und ihn für sein Engagement bewundert. Nach seinem Studium in Coburg wollte er eigentlich in der Oberfrankenmetropole bleiben, doch die Liebe hat ihn zurück in seine Heimatstadt geführt: „Heute bin ich glücklich darüber, dass es so gekommen ist“, sagt er, „ich habe so viel Positives in meinem Arbeitsleben erfahren. Das gibt es nur in einem Job wie dem meinen.“

