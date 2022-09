Leiter-Dieb in Nördlingen gesucht

Ein Mann versucht in der Kerschensteiner Straße eine Leiter von einer Baustelle zu stehlen, wird aber ertappt und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein circa 55 Jahre alter und circa 185 Zentimeter großer schlanker Mann ist am Sonntag, 25. September, gegen 13 Uhr dabei ertappt worden, wie er eine Leiter im Wert von rund 100 Euro zu stehlen versuchte. Die Leiter befand sich in einem Rohbau in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen. Der Täter, dessen Erscheinungsbild als ungepflegt beschrieben wird, flüchtete ohne Leiter in Richtung Wagga-Wagga-Straße.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

