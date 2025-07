Lesetutoren an der Grundschule an der Schillerstraße

Stolz halten die Lesetutoren, Kinder der dritten Klassen der Schillerschule, ihr Buchgeschenk und ihre Urkunden in Händen. Das war der Dank, den Rektorin Ulrike Knauer und Jugendsozialarbeiterin Eveline Kreisbeck, Initiatorin und Coach des Projektes, den Tutoren überreichen konnte. Ein Schuljahr lang hatten die Kinder jüngere Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, ihre Lesekompetenz zu verbessern. Nun durften sie sich, finanziert vom Förderverein an der Schillerschule, in der Buchhandlung Lehmann ein Buch aussuchen und wurden zudem mit einem Eis belohnt. Das erfolgreiche Projekt wird im kommenden Schuljahr mit neuen Tutoren fortgesetzt.

