Nördlingen

vor 19 Min.

Lesung in Nördlingen: Wie Navid Kermani seinem Vater einen Wunsch erfüllt hat

Plus Navid Kermani liest aus seinem neuen Buch. Das klingt in der St.-Georgs-Kirche fast wie eine Predigt, doch eigentlich habe es einen "intimen Ton", sagt der Autor.

Von Peter Urban

„Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“, ist der Titel des Buchs, in dem der deutsch-iranische Schriftsteller, Publizist und habilitierte Orientalist Navid Kermani grundsätzliche Fragen nach Gott stellt und beantwortet. Dieses Buch verdankt der Autor seinem Vater, der ihn auf dem Sterbebett gebeten hat, er möge seine Enkelin (die Tochter des Autors) an den Islam heranführen. Navid Kermani stellte sich dieser Bitte und erfüllte diesen Wunsch auf 240 überaus lesenswerten Seiten. Entstanden ist, so Kermani bei der Lesung in Nördlingen, „ein Buch für Jugendliche – und alle anderen auch“. Um gleich darauf festzustellen, dass er seine angestrebte Zielgruppe zumindest an diesem Abend deutlich verfehlt habe, sind unter den knapp 200 Hörerinnen und Hörern in der eiskalten Kirche tatsächlich nur wenige jüngeren Semesters.

