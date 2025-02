Lesung mit Anja Janotta am THG Nördlingen

Seit etlichen Jahren gibt es am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen ein Literaturbildungskonzept, das in jedem Schuljahr allen Jahrgangsstufen durch Lesungen oder Theaterinszenierungen Literatur nahebringen soll. In diesem Zuge besuchte nun die Autorin Anja Janotta die sechste Jahrgangsstufe des THG, um aus ihrer Buchreihe „Isar-Detektive“ zu lesen. Die Veranstaltung ermöglichte den Schülerinnen und Schülern, aus einem unbekannten Band der „Isar-Detektive“ zu hören und direkt mit der Autorin zu sprechen. Während der Lesung stellten sie zahlreiche Fragen, darunter: „Wie viele Stunden schreiben Sie am Tag?“ und „Was ist Ihr Lieblingsbuch?“ Janotta beantwortete diese Fragen ausführlich und gab Einblicke in ihren kreativen Prozess sowie die Entstehungsgeschichte ihrer Bücher. Ein besonderes Highlight der Lesung war die Diskussion über Engagement von Schülerinnen und Schülern in der Politik. Anja Janotta erklärte, wie man als junge Bürgerin bzw. junger Bürger bereits eine Petition an den Landtag richten kann. Um das Interesse der Kinder weiter zu fördern, sammelte sie in ihrem „Petitions-Notizblock“ Anliegen der Schülerinnen und Schüler. Diese Vorschläge wird sie anlässlich der Präsentation des neuen Bandes der „Isar-Detektive“ der Kinderkommission des Bayerischen Landtages übergeben. Die Lesung wurde von der Hanns-Seidel-Stiftung finanziell unterstützt. Insgesamt war der Besuch von Anja Janotta ein inspirierendes Erlebnis für die gesamte Jahrgangsstufe, die Schüler und Schülerinnen verließen den Raum mit vielen neuen Eindrücken und Ideen, nachdem sie sich eine der Autogrammkarten der Autorin gesichert hatten.

