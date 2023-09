Mit der Helligkeit von 75 Vollmonden werden Deutschlands Straßen beleuchtet

Plus Der Physiker Manuel Philipp hält im Rieskratermuseum einen Vortrag. Er ist der Geschäftsführer der "Paten der Nacht" und setzt sich für mehr Dunkelheit ein.

Bei den „Paten der Nacht“ handelt es sich um eine Organisation, die sich die Eindämmung der globalen Lichtverschmutzung auf die Fahnen geschrieben hat. Ihr Geschäftsführer, der Physiker und Hobbyastronom Manuel Philipp, kam auf Einladung der Ortsgruppe Nördlingen des Bund Naturschutzes ins Rieskrater-Museum. Im vollbesetzten Vortragsraum begrüßte zunächst der Hausherr, Professor Dr. Stefan Hölzl, die Gäste, bevor Philipp mit seinem emotionsgeladenen Vortrag begann.

Zunächst schilderte er anschaulich die Ursachen der Lichtverschmutzung: „Ende des 19. Jahrhunderts begannen wir Menschen den Nachthimmel systematisch aufzuhellen, die elektrische Beleuchtung wurde erfunden. Jeder weitere Technologiesprung intensivierte diese Aufhellung. Den Höhepunkt markiert derzeit die LED-Technik. Die extrem geringen Herstellungskosten bei gleichzeitig enorm hoher Energie-Effizienz führen zu einem regelrechten Boom." LED werde "nahezu inflationär eingesetzt", kritisierte Philipp: "Alles und überall wird beleuchtet. Hell und die ganze Nacht hindurch.“ Philipp bemängelte, dass es keinerlei Gesetze gegen diese Lichtverschmutzung gebe.