Nördlingen

12:00 Uhr

Lilo Kunkel brilliert als Jazzorganistin in der St. Georgs-Kirche in Nördlingen

Plus „Romance in the Dark“ bringt neues Hören in ein altehrwürdiges Haus in Nördlingen. Mit der Kirchenorgel bekommen die Stücke einen faszinierenden Klang.

Von Peter Urban

Dr. Lilo Kunkel ist an der Hochschule für Musik Würzburg als hauptamtliche Dozentin für Musiktheorie (Tonsatz, Gehörbildung schulpraktisches Klavierspiel) tätig. Sie ist nicht nur konzertant oder als Leiterin von Workshops unterwegs, sondern veröffentlicht auch eigene Kompositionen. Die studierte A-Kirchenmusikerin und promovierte Musiktheoretikerin bewies bei ihrem Auftritt in der Nördlinger St. Georgs-Kirche, dass sie auch als Konzertorganistin buchstäblich alle Register ziehen kann, die eine so anspruchsvolle Kirchenorgel zu bieten hat.

Und es ist absolut ungewöhnlich, was sie zum Thema „Jazz auf der Pfeifenorgel“ zu Gehör bringt. Nicht wenige der interessierten Zuhörer im etwa zur Hälfte gefüllten Kirchenschiff trauten zunächst ihren Ohren nicht, wie zum Beispiel Quincy Jones „The Midnight Sun will never set“ oder Thelonius Monks „Round Midnight“ in der Kirche klingt: sehr getragen, zum Teil sehr dunkel (Round Midnight), aber immer irgendwie faszinierend. Es dauert eine Weile, bis man sich in das ungewöhnliche Hörerlebnis gehörtechnisch „hineingefuchst“ hat, aber dann kann man sich ganz dem Erlebnis hingeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

