Nördlingen

vor 4 Min.

Literarisches Geburtstagsfest für die Palliativstation

Seit 15 Jahren gibt es die Palliativstation in Nördlingen. Zu diesem Jubiläum gab es nun einen literarisch-musikalischen Abend.

Plus Ralf Lehmann sowie Johanna und Bernhard Schulze tragen Texte und Lieder vor. Für die Besucher gibt es an diesem Abend so einiges, das es wert ist, darüber nachzudenken.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Mit einem literarisch-musikalischen Abend hat der Förderverein der Palliativstation am Stiftungskrankenhaus Nördlingen sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Bernhard Schulze und Ralf Lehmann verließen ihren gewohnten Lese-Stammplatz Meyers Keller - wo sie jahrelang musikalisch-literarische Städtereisen zum Besten gaben - und präsentierten im voll besetzten Salvatorsaal „literarische Rosinen aus dem Lebenskuchen“.

Musikalisch charmant unterbrochen von Johanna Schulze, die Johannes Brahms „Verstohlen geht der Mond auf“, Manuel de Fallas „Nana“, Solveigs Lied von Edvard Grieg, jeweils von Vater Schulze an der Gitarre begleitet, vortrug. Zum guten Schluss gab es sogar einen Publikumschor zu dem wunderschönen Weihnachtslied „Als ich bei meinen Schafen wacht“. Nicht nur das Publikum mit Johanna Schulze, auch die beiden Protagonisten ergänzten sich hervorragend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

