Lkw droht in Nördlingen abzurutschen – Augsburger Straße gesperrt

Nördlingen

Lkw droht abzurutschen - Augsburger Straße gesperrt

Ein Lkw ist in eine Schieflage geraten und drohte, in die Böschung abzurutschen. Die Augsburger Straße wurde gesperrt, während Einsatzkräfte Maßnahmen zur Sicherung des Fahrzeugs ergriffen.
Von Anja Lutz
    Ein Lkw drohte am Montag in Nördlingen abzurutschen.
    Ein Lkw drohte am Montag in Nördlingen abzurutschen. Foto: Anja Lutz

    Ein Lkw-Fahrer ist am Montagvormittag mit seinem Fahrzeug an der Augsburger Straße, etwa auf Höhe des Ortsschildes, ins Bankett und in eine Schieflage geraten. Vermutlich auch wegen der starken Nässe drohte der Lastwagen umzukippen. „Eine Verkehrsteilnehmerin hat uns alarmiert“, sagt Marco Kurz, Kommandant der Feuerwehr Nördlingen. Straßenmeisterei und Feuerwehr rückten also an und sperrten die Augsburger Straße. „Wir haben den Lkw dann gesichert, damit er nicht komplett umkippt. Alles Weitere hat der Abschleppdienst übernommen“, so Kurz weiter. Die Augsburger Straße war nach Angaben der Polizei ab der Kreuzung von etwa 11.30 Uhr bis 12.50 Uhr gesperrt.

    0 Kommentare

