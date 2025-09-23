Lkw droht abzurutschen - Augsburger Straße gesperrt

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagvormittag mit seinem Fahrzeug an der Augsburger Straße, etwa auf Höhe des Ortsschildes, ins Bankett und in eine Schieflage geraten. Vermutlich auch wegen der starken Nässe drohte der Lastwagen umzukippen. „Eine Verkehrsteilnehmerin hat uns alarmiert“, sagt Marco Kurz, Kommandant der Feuerwehr Nördlingen. Straßenmeisterei und Feuerwehr rückten also an und sperrten die Augsburger Straße. „Wir haben den Lkw dann gesichert, damit er nicht komplett umkippt. Alles Weitere hat der Abschleppdienst übernommen“, so Kurz weiter. Die Augsburger Straße war nach Angaben der Polizei ab der Kreuzung von etwa 11.30 Uhr bis 12.50 Uhr gesperrt.

