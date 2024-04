Nördlingen

vor 18 Min.

Lkw fährt an der B25 bei Nördlingen gegen Ampel

Ein Lkw-Fahrer soll an der B25 in Nördlingen eine mobile Ampel beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

In Nördlingen wird am Mittwoch die Ampel an der Bundesstraße 25 beschädigt.

Die Polizei in Nördlingen geht davon aus, dass am Mittwoch wohl ein Lkw-Fahrer die mobile Ampelanlage an der B25 beschädigt hat, als er dagegenfuhr. Der Vorfall soll sich zwischen 12.45 und 13.45 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Wemdinger Straße zugetragen haben. Die Ampel wurde dabei beschädigt und fiel aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Themen folgen