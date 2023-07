Lkw fährt Schlangenlinien auf der B25

Nördlinger Polizisten unterziehen einen Lkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle, nachdem ein Verkehrsteilnehmer beobachtet hatte, dass dieser Schlangenlinien fährt.

Einem Verkehrsteilnehmer ist am Freitagnachmittag auf der B25 von Fremdingen her kommend, ein in Schlangenlinien fahrender Sattelzug aus dem Ausland aufgefallen.

Nördlinger Polizisten hielten den Lkw auf der Umfahrung von Nördlingen an und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle.

Dem Polizeibericht zufolge wurde dabei jedoch keine Alkoholisierung festgestellt, sondern eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung. Die Verkehrspolizei Donauwörth hat den Fahrtenschreiber ausgelesen, heißt es weiter.

Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzten, nachdem er eine Sicherheitsleistung hinterlegt hatte. (AZ)