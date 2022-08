Lkw-Fahrer beschädigt Stuhl

Ein Stuhl der Außenbestuhlung eines Nördlinger Lokales wird durch einen Lkw beschädigt. Die Pächterin kann sich das Kennzeichen des Lkw's notieren.

Eine Pächterin eines Lokales in der Schrannenstraße in Nördlingen nahm am Freitagvormittag gegen 10 Uhr einen lauten Knall wahr. Als sie aus ihrem Restaurant blickt, stellt sie fest, dass ein Lkw einen Stuhl ihrer Außenbestuhlung stark beschädigt hat.

Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Pächterin konnte sich das Kennzeichen des Lkw's notieren, sodass der Fahrer ermittelt werden kann. (AZ)