Lkw-Fahrer fährt ohne gültige Fahrerlaubnis

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagvormittag einen gesperrten Verkehrsbereich am Sportpark in Nördlingen befahren. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer saß.

Dem Polizeibericht zufolge erwartet sowohl ihn, als auch den Fahrzeughalter, der wusste, dass der Fahrer keinen Führerschein hat, eine Strafanzeige. (AZ)