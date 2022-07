Lkw rammt Pkw in Nördlingen, weil er falsch abbiegt

Auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, biegt ein Lkw-Fahrer am Montag in Nördlingen rechts ab. Dabei rammt er ein anderes Auto.

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagnachmittag beim Abbiegen in Nördlingen mit einem Auto kollidiert. Der Fahrer ordnete sich nach Angaben der Polizei zunächst mit seinem Lkw in der Kerschensteiner Straße auf die Linksabbiegerspur zur Wemdinger Straße ein.

Unfall in Nördlingen: Lkw biegt falsch ab

Als die Ampel auf Grün schaltete, soll der Lkw-Fahrer allerdings nach rechts abgebogen sein, wo er das Auto eines 42-Jährigen rammte. Dessen Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den rechten Gehsteig geschleudert. Der 42-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (AZ)