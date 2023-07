Nördlingen

18:00 Uhr

LNG-Tankstellen-Betreiber in Nördlingen droht Bußgeld

Gas entweicht entgegen den Abmachungen aus an der LNG-Tankstelle in Nördlingen. (Archivfoto)

Plus Fahrer dürfen an der LNG-Tankstelle in Nördlingen nur noch Gas mit bestimmter Temperatur einfüllen. Nun gab es ein Treffen mit Vertretern des Landratsamts.

Von Verena Mörzl

Die Angelegenheit schien endlich geregelt zu sein, doch am Donnerstagmorgen ging das altbekannte Spiel wieder los: Aus Sicherheitsgründen musste an der LNG-Tankstelle in Nördlingen wieder Gas abgelassen werden. Aus der Ferne zu sehen war dann die meterhohe, weiße Wolke. Aus der Nähe musste man gar nicht hinsehen, der Druck entwich unter einem ohrenbetäubenden Lärm, wie Anlieger unserer Redaktion via Video und Foto gezeigt haben.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt festgestellt, dass das Ablassen des Gases nicht als Regel-Maßnahme genehmigt worden und somit nicht zulässig ist. Allerhöchstens in Ausnahmefällen dürfe die Überdrucksicherung ansprechen. In der Praxis heißt das, dass Tankwagen-Fahrer neues Bio-LNG nicht mit zu hoher Temperatur in die Behälter vor Ort füllen dürfen.

