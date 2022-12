18-Jährige verliert die Konrolle über ihr Auto

Die junge Frau bemerkt etwas auf der Straße und will ausweichen. Dadurch gerät sie in die Leitplanke.

Eine 18-Jährige hat in der Nacht zum Donnerstag die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Fahranfängerin auf der B466 von Nördlingen in Richtung Löpsingen. Ihren Angaben zufolge bemerkte sie etwas auf der Fahrbahn und wich dem aus, dadurch geriet sie nach rechts in die Leitplanke und lenkte zu stark dagegen, so dass sie ins Schleudern kam und die Kontrolle über ihren Pkw verlor.

Auto dreht sich auf der B466 mehrfach

Das Auto drehte sich mehrfach um die eigene Achse, bis es zum Stillstand kam. Die junge Frau erlitt einen leichten Schock und leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt wurden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Was sich letztlich auf der Fahrbahn befand, konnte laut Polizeibericht bislang nicht geklärt werden. (AZ)