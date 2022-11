Alkohol- und Drogenfahrten durch Nördlingen

Am Sonntag und Montag werden in Nördlingen und Löpsingen mehrere Fahrer kontrolliert. Einer davon ist unter Drogeneinfluss unterwegs.

Drei Autofahrern ist am Sonntag und Montag bei Verkehrskontrollen in Nördlingen und Löpsingen Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss nachgewiesen worden. Ein 38-Jähriger wurde in der Nacht auf Montag um kurz vor 1 Uhr kontrolliert, wobei den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Ein Schnelltest ergab einen Wert von mehr als 3,2 Promille, beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen.

38-Jähriger mit 3,2 Promille in Nördlingen unterwegs

Am Sonntagnachmittag verweigerte ein 61-jähriger Autofahrer in Löpsingen einen Alkoholtest, nachdem die Beamten auch bei ihm einen deutlichen Alkoholgeruch festgestellt hatten. Im Anschluss wurde bei der Inspektion Nördlingen eine Blutentnahme durchgeführt.

Laut Polizeibericht wurden bei einer Kontrolle am Sonntag um 20.30 Uhr bei einem 29-Jährigen außerdem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Schnelltest verlief positiv, im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurden die Fixkosten, die Arztrechnung sowie die Laborkosten bereits erhoben. (AZ)

