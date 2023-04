Nördlingen

18:10 Uhr

Lohnerhöhungen, Kurzarbeit: Wie geht es die nächsten Monate bei Varta weiter?

Plus Nach Ostern sind wichtige Informationen für die Mitarbeiter angekündigt. Es geht nicht nur um die Frage nach einem möglichen Personalabbau, sondern auch um die Kurzarbeit.

Von Verena Mörzl

Vor knapp einem Jahr wurden die Wege geebnet, um bei der Varta Microproduction in Nördlingen einen Betriebsrat zu gründen. Damals war von den turbulenten Zeiten, durch die sich der schwäbische Batteriehersteller heute schlagen muss, noch kaum etwas zu spüren. Noch ein Jahr früher, im April 2021, verlautbarte Varta sogar, trotz Expansionskurs fast schuldenfrei zu sein. Nun hat der internationale Technologiekonzern mit Hunderten von Mitarbeitern aus dem Ries eine finanzielle Rettungsaktion hinter und viel Arbeit vor sich. Die Varta AG rutschte zum Jahresende vom MDax in den SDax. Wichtige Entscheidungen werden aktuell getroffen. Welche Bilanz zieht der Betriebsrat bis heute?

Nach fast einem Jahr zieht der Varta Betriebsrat in Nördlingen Bilanz

"Seit es losgegangen ist, gab es nur eine Richtung, nicht nur steil nach oben, sondern mit Raketenantrieb", sagt Betriebsrat Andreas Scholl. Mit der Inflation jedoch wandelte sich der Markt. Varta stellt Produkte für die Masse her, jedoch im Hochpreissegment. Heute achten die Menschen jedoch auf jeden Euro, weshalb Irene Reber ergänzt: "Mit der Inflation fragt man sich, ob ich die Airpods noch kaufe oder ob ich die 300 Euro für die Gasrechnung zurücklege." Varta hat außerdem nun einen Mitbewerber in dem Feld, Apple bezieht die kabellosen Kopfhörer auch noch von Samsung. Dazu kommen enorme Preissteigerungen. Seit Dezember sind so gut wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Varta Microproduction in Nördlingen zu Hause. Kurzarbeit. Und auch sie fragen sich: wie lange noch?

