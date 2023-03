Lotto-Laden zieht in die ehemalige Buchhandlung Osiander

Plus Für die frühere Buchhandlung Osiander hat sich eine Nachmieterin gefunden und ein neuer Barbier eröffnet. Conny's Geschenk- und Bastelideen hingegen muss aufhören.

Im Nördlinger Einzelhandel gibt es Veränderungen: Die Lotto-Annahmestelle zieht nach 14 Jahren aus der Schrannenhalle in die Räume der früheren Buchhandlung Osiander. Wie Inhaberin Ulla Freissle erklärt, muss ihre Lotto-Annahmestelle die Schranne verlassen, weil ein Untermietvertrag mit der Metzgerei Münzinger bestand, die aber aus der Schranne auszog; damit endet auch das Mietverhältnis der Lotto-Annahmestelle.

"Ich bin froh, dass wir eine gute Alternative gefunden haben", sagt Freissle, "es sind sehr schöne Räumlichkeiten in einer exponierten Lage Nördlingens. Wir sind glücklich, dass wir unseren Kunden in dieser Lage unsere Produkte anbieten können." Die Eröffnung ist für den 22. Mai geplant. Auf 120 Quadratmetern, statt der bisherigen 70, wird das Sortiment erweitert: Kunden finden künftig neben dem Glücksspiel, Zeitungen und Zeitschriften noch mehr Tabakprodukte sowie auch Geschenk- und Dekoartikel. Das Team aus vier Mitarbeiterinnen bleibe bestehen und größere Umbaumaßnahmen im neuen Laden seien nicht nötig, sagt Freissle. Die Schrannenhalle wird künftig allein von Via del Gusto gemietet, einem italienischen Feinkostladen.

Barbier hat in der Nördlinger Altstadt eröffnet

Am Brettermarkt, Ecke Reimlinger Straße, gibt es einen neuen Laden. Dort hat Yakup Karatas einen Barbershop (Barbier) Mitte März eröffnet. Karatas hat in der Türkei das Friseur-Handwerk erlernt und kam 2019 nach Deutschland. Zunächst arbeitete er in Donauwörth bei einem Friseur, bevor er sich selbstständig machte. Sein neuer Laden habe einen guten Start gehabt, sagt Karatas, denn er habe viele Stammkunden aus Donauwörth und Nördlingen. Eine weitere Filiale betreibt er in Nürnberg. Karatas schneidet Haare und Bärte, er entfernt Nasenhaare und Haare in den Ohren mit Heißwachs, zudem zupft er Augenbrauen. In Nördlingen ist es der zweite Barbershop.

Conny’s Geschenk- und Bastelideen in der Augsburger Straße hingegen muss aufhören. Betreiberin Cornelia Häfele schließt Ende März nach 21 Jahren die Türen, der Hermes-Paket-Shop wird auch nicht weiterbetrieben. Als Grund für die Geschäftsaufgabe nennt Häfele die zuletzt massiv gestiegenen Preise und das Ausbleiben von Kundschaft infolge der Corona-Lockdowns. Im Einkauf hätten sich die Waren zuletzt von einer Warenbestellung bis zur nächsten zum Teil um 20 Prozent verteuert, sagt die Betreiberin, die ein komplettes Bastelsortiment anbot: Papier, Farben, Stifte, Dekomaterial, Wolle, Klebstoff und Floristikbedarf.

Viele Kunden kauften Bastelbedarf eher im Internet, so die Händlerin

Die Preissteigerungen konnte sie aber nicht an die Kunden weitergeben, weil sie befürchten musste, dass dann noch mehr Kundschaft weggebrochen wäre. Denn seit der Corona-bedingten sechswöchigen Schließung im März und dann im Dezember 2020 sei der Laden weniger frequentiert worden. Das Frühjahr bis Mai, mit dem Osterfest und den Kommunionen und Konfirmationen, sowie die Weihnachtszeit seien aber die wichtigsten Bastelzeiten im Jahr, erklärt Häfele. Im Sommer hingegen, als der Laden wieder öffnen durfte, werde aber üblicherweise weniger gebastelt. Bereits seit Februar 2022 war der Laden nur noch nachmittags geöffnet. Der Online-Versandhandel, und hier vor allem Amazon, meint, die Betreiberin habe großen Anteil am Abwandern der Kundinnen und Kunden. Denn es sei für viele Leute schlicht bequemer, passend zu den Bastelanleitungen im Netz gleich mit wenigen Klicks die nötigen Materialien zu bestellen. Der Einzelhandel und die Städte bluten dabei jedoch aus.

Ihr Mann Horst Häfele, der Inhaber des Geschäfts ist, meint zudem, dass das Basteln als Hobby gerade für die Jugend nicht mehr interessant sei. Das Kreativsein und Hervorbringen von Selbstgebasteltem würde heutzutage immer mehr an Bedeutung verlieren gegenüber der Beschäftigung mit dem Smartphone. Seine Frau hingegen sieht eher eine Verlagerung der Bastel-Freunde ins Internet, die sich oftmals dort Ideen und Anregungen holten. Wie der bald leer stehende Ladenraum künftig genutzt wird, steht noch nicht fest. Cornelia Häfele bedauert die Aufgabe, denn gerne hätte sie den Laden weiterbetrieben, wenn es wirtschaftlich gegangen wäre. Sie sagt: "Ich danke der Stammkundschaft für die Treue."

Angestellte hatte sie nicht; Häfele selbst geht nun einer anderen Beschäftigung nach und arbeitet noch im Geschäft ihres Mannes mit, der einen Großhandel mit Blumenerde, einschließlich Transport, und einen Weihnachtsbaumverkauf betreibt.