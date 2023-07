Mähdrescher-Fahrer flüchtet nach Sachbeschädigung

Als ein Mähdrescher-Fahrer in Nördlingen auf ein Feld einbiegt, unterschätzt er am Sonntag die Breite des Mähwerks. Den Sachschaden lässt er ungemeldet zurück.

Ein Mähdrescher-Fahrer ist am Sonntagabend in der Straße Am langen Bach in Nördlingen unterwegs gewesen, bevor er gegen 19.10 Uhr in die Steinbachstraße abbog. Als er auf eine dort neu angesäte Fläche fuhr, blieb er mit dem Mähwerk an einer Laterne hängen. Dabei verbog er derart die Straßenbeleuchtung, dass ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand, wie die Polizei Nördlingen später mitteilte.

Schaden begutachtet, aber nicht angezeigt

Der Fahrer des Mähdreschers hätte dann zwar den von ihm verursachten Schaden begutachtet, so der Bericht der Beamten weiter, den Unfall aber nicht bei ihnen angezeigt. Seine Pflichten als Unfallverursacher verletzte er damit, weshalb die Polizei nun wegen Unfallflucht gegen ihn ermittelt. (AZ)