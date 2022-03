Mahnwache für den Frieden auf dem Marktplatz in Nördlingen

In Nördlingen findet am Sonntag um 17 Uhr eine Mahnwache statt. Die Knabenkapelle umrahmt sie musikalisch.

Auch in Nördlingen ist das Mitgefühl mit den betroffenen Menschen ebenso wie die Fassungslosigkeit über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine groß. In einer „Mahnwache für Frieden“ am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr auf dem Marktplatz soll gemeinsam ein Zeichen für Frieden gesetzt werden.

„In den vergangenen Tagen zeigte sich das starke Bedürfnis unserer Stadtgesellschaft, sich mit der ukrainischen Bevölkerung zu solidarisieren und den Menschen im Kriegsgebiet ebenso wie jenen auf und nach der Flucht zu helfen und beizustehen,“ berichtet Oberbürgermeister David Wittner. Die Stadt Nördlingen lädt daher auch im Namen des Stadtrats zu der Mahnwache ein. David Wittner wird eine Ansprache halten, anschließend folgt ein ökumenisches Friedensgebet. Die Knabenkapelle umrahmt die Mahnwache musikalisch.

Angesichts der erwarteten Zahl an Menschen ist davon auszugehen, dass die aus Gründen des Infektionsschutzes notwendigen Abstände nicht eingehalten werden können. Es gilt daher die Regel zum Tragen einer FFP2-Maske. (AZ)