Maibaumfest in Nördlingen zieht auf den Marktplatz um

Der SC Athletik organisiert das Event mit dem RSSC Nördlingen. Gemeinsam lassen sie es mitten in der Stadt aufleben.

Der SC Athletik und der RSSC Nördlingen haben sich entschlossen, das Maibaumfest in Nördlingen gemeinsam wieder aufleben zu lassen. Neu in diesem Jahr ist der Veranstaltungsort. Das Fest wird auf dem Nördlinger Marktplatz stattfinden. In enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Nördlingen ist es möglich, dort sowohl den Maibaum, als auch ein Bierzelt mit entsprechendem Ausschank, einer Bar und Freisitzbereichen aufzubauen. Die beiden Vereine haben ein umfangreiches Programm ausgearbeitet und auch bei Speis und Trank soll es an nichts fehlen.

Maibaumfest in Nördlingen am Marktplatz

Es wird jeweils einen Stand der Metzgerei Hülsenbeck, der Käseschachtel Florian und des Rieser Bruzzlers geben. Außerdem werden Kaffee und hausgemachte Kuchen zu den entsprechenden Zeiten angeboten. Das Fest der beiden Vereine startet am Sonntag, 30. April, um 13 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums und dem Bieranstich durch Oberbürgermeister David Wittner. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag durch „Hol'z Blech“, abends wird Party im Zelt mit „smashed potatoes“ gemacht.

Ein Programmpunkt ist auch für den 1. Mai vorgesehen: Dann findet ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück statt und Musik wird von den „Strawanzer“ gespielt.

Der Baum wird geschmückt durch die beteiligten Vereine RSSC Nördlingen und SC Athletik. Die Baumschilder werden gestaltet von Kindern aus den Kindergärten an der Deininger Mauer in Nördlingen, St. Josef, St. Salvator, Baldingen, Kleinerdlingen und Maihingen.

Kinder können am 29. April den Baumstamm bemalen

Zudem besteht die Möglichkeit für alle Kinder, den Stamm des Baumes am 29. April ab 12 Uhr zu bemalen. Farben werden durch die Organisatoren gestellt. Zur Unterhaltung gibt es nicht nur den Festbetrieb mit Live-Musik im Bierzelt, sondern auch ein Kinderkarussell und eine Spickerbude.

Der Maibaum in Nördlingen wird in diesem Jahr noch näher am Daniel aufgestellt. Foto: Sc Athletic

Die Organisatoren des RSSC Nördlingen und des SC Athletik freuen sich auf ein schönes Fest und sind stolz, die Maibaum-Tradition in Nördlingen fortführen zu können, heißt es in einer Mitteilung der beiden Vereine. Gemeinsam werden alle Aufgaben zur Vorbereitung und Ausführung des Festes geschultert.

Bislang wurde das Maibaumfest auf dem Brettermarkt gefeiert, aber auch im Ochsenzwinger hatte der SC Athletik schon die Bierbänke aufgebaut. (AZ/vmö)