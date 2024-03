150 Jahre Raiffeisen-Volksbank Ries: Zwei Ausstellungen zur Bank-Geschichte

Zwei Institutionen, zwei Jubiläen, zwei Ausstellungen: Was die RVB Ries und das Museum Kulturland Ries in diesem Frühjahr und Sommer bieten.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Raiffeisen-Volksbank Ries eG soll ein Kooperationsprojekt mit dem Museum Kulturland Ries die Geschichte von den Anfängen der Nördlinger Gewerbebank und den Genossenschaftsgründungen auf den Rieser Dörfern bis zur heutigen RVB Ries in den Fokus rücken. Das gemeinsame Projekt "#genossenschaftlich – 150 Jahre Raiffeisen-Volksbank im Ries" der beiden Einrichtungen hält vom 5. März bis zum 31. Juli Ausstellungen, Veranstaltungen und kostenlose Vermittlungsprogramme für Schulklassen bereit, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Am 4. März 1874 versammelte sich eine Gruppe interessierter Nördlinger zur konstituierenden Generalversammlung des Gewerbebankvereins. Wie genau der Abend in der Brauerei Zum Sixen damals abgelaufen ist, ist nicht überliefert. Dokumentiert dagegen ist, dass einige bekannte und engagierte Männer der Stadt – Unternehmer, Handwerker, Geschäftsleute – nach Annahme der Statuten in den Vorstand und Ausschuss gewählt wurden. Sie schufen damit die Grundlage für die künftige Gewerbebank Nördlingen, der späteren Volksbank, die im Juni desselben Jahres ihre Geschäftstätigkeit aufnahm. Diese erste Gründung einer Kreditgenossenschaft im Ries stand ganz im Geiste Hermann Schulze-Delitzschs. Um wirtschaftlicher Not zu begegnen, kämpfte er seit Mitte des 19. Jahrhunderts für den Zusammenschluss in Genossenschaften als Hilfe zur Selbsthilfe.

RV-Bank Ries feiert 150-Jahr-Feier

Neben ihm war es Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der als einer der Vordenker und Initiatoren der Genossenschaftsidee gilt. Er propagierte Darlehenskassenvereine, deren Verwaltung die Mitglieder selbst übernahmen. Die finanzielle Beteiligung vieler ermöglichte Anschaffungen im Gemeinschaftsinteresse und minimierte gleichzeitig das Risiko für den Einzelnen.

Zur Vernissage der Pop-up-Ausstellung kamen am Montagabend – auf den Tag genau 150 Jahre nach der Gründungsveranstaltung – rund 100 Gäste in die Hauptfiliale der Raiffeisen-Volksbank Ries in Nördlingen. Vorstandsvorsitzender Paul W. Ritter begrüßte alle Gäste, Ausstellungskurator Maximilian Kaiser erläuterte die einzelnen Stationen der Ausstellung, der stellvertretende Bezirkstagspräsident Peter Schiele überbrachte die Grüße des Bezirks Schwabens, auch das Museum Kulturland Ries feiert sein 40-jähriges Bestehen. Museumsleiterin Conny Zeitler bedankte sich für die gelungene Zusammenarbeit. Die musikalische Unterhaltung an diesem Abend lieferte die „Meddl’r Musi“ aus Maihingen.

Ausstellungen in der Bankfiliale und im Museum Kulturland Ries

Die Pop-up-Ausstellung kann bis zum 31. Juli in der Hauptfiliale der Raiffeisen-Volksbank Ries in Nördlingen kostenlos zu den Öffnungszeiten der Bank besichtigt werden. Die Dauerausstellung im Museum Kulturland Ries beleuchtet das Wirken der Genossenschaften im Kontext der regionalen Landwirtschaft. Mit dem Start der Museumssaison am 19. März ist sie Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr in Maihingen zu besichtigen.

Kurzführungen zur 150-jährigen Geschichte der Raiffeisen-Volksbank im Ries durch die Pop-up-Ausstellung der Hauptfiliale können über das Museum Kulturland Ries gebucht werden. Außerdem steht Schulklassen ab der 5. Jahrgangsstufe ein kostenloses Kombi-Paket zur Verfügung.

Weitere Informationen und Buchungen von Führungen gibt es online unter mklr.bezirk-schwaben.de und über das Museum Kulturland Ries unter Telefon 09087/920717-0. (AZ)

Das weitere Begleitprogramm:

7. April, 13 bis 17 Uhr, offene Werkstatt: Spardosen basteln, Museum Kulturland Ries