Restmülltonnen entwendet

Erneut sind in Nördlingen und Maihingen Restmülltonnen verschwunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben der Polizei verschwanden am Dienstag in der Frauengasse in Nördlingen und am Freitagvormittag in der Mühlbergstraße in Maihingen Restmülltonnen, die zur Entleerung am Straßenrand standen.

Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter 0981/2956-0 um Hinweise. (AZ)