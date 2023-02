U23 des TSV Nördlingen und FC Maihingen siegen bei torreichen Testspielen

Maihingen liefert sich ein Fünf-Tore-Spiel mit der SG Alerheim. Der TSV Nördlingen II siegt klar, gerät aber zunächst in Rückstand gegen den Sportclub D.L.P.

Die beiden Rieser Fußball-Bezirksligisten TSV Nördlingen und FC Maihingen waren am vergangenen Wochenende im Testspieleinsatz. Die TSV-U23 gewann beim Kreisklassisten Sportclub D.L.P. mit 5:1 und der FCM war beim Kreisligisten SG Alerheim mit 3:2 erfolgreich.

Der TSV Nördlingen geriet nach 20 Minuten in Rückstand, als der Löpsinger Christian Weingärtner die Heimelf in Führung brachte. Bereits zwei Minuten später markierte Maximilian Beck den Ausgleich und in der 34. Minute brachte Sainey Badjie die Gäste erstmals in Führung. Der bereits in der ersten Halbzeit eingewechselte Denis Bittner baute die Führung in der 68. Minute aus und mit seinem zweiten Treffer sorgte Badjie für die Vorentscheidung (74.). Vier Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Michael Hertle (TSV Oettingen) traf Beck zum 1:5-Endstand.

Die SG Alerheim ging gegen den FC Maihingen nach 27 Minuten durch einen von Sebastian Hertle verwandelten Strafstoß in Führung. Bereits vier Minuten später konnte Andreas Haas ausgleichen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kazim Temizel (TSV Nördlingen) brachte erneut Hertle den Kreisligisten wieder in Führung. Diesmal dauerte es sieben Minuten, bis der Bezirksligist durch Aaron Stimpfle ausgleichen konnte. Mit seinem zweiten Treffer stellte Haas eine Viertelstunde vor Spielende den FCM-Sieg sicher.