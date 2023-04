Maikundgebung in Nördlingen steht unter dem Motto "ungebrochen solidarisch"

Festrednerin am 1. Mai in Nördlingen ist Juliane Deak von der IG-Metall Augsburg. Sie vertritt unter anderem Varta in Nördlingen.

"Ungebrochen solidarisch“ lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum 1. Mai 2023. So treffen sich in Nördlingen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am Montag, 1. Mai, um 10.30 Uhr in der "Alten Schranne“ zu ihrer Maikundgebung. Festrednerin ist Juliane Deak von der IG Metall in Augsburg, die auch die Firma Varta in Nördlingen betreut. Wolfgang Peitzsch, Kreisvorsitzender des DGB im Landkreis Donau-Ries, fordert die Kolleginnen und Kollegen auf: "Raus zum 1. Mai 2023! Lasst uns gemeinsam am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge setzen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir ungebrochen solidarisch!“

Energiepreisbremse und Einmalzahlungen für Beschäftigte

Peitzsch zieht bereits zum 1. Mai hin ein positives Fazit der gewerkschaftlichen Arbeit in den vergangenen Monaten. "Unser Kampf für Entlastung war erfolgreich. Die Energiepreisbremse oder Einmalzahlungen an Beschäftigte, Rentner*innen und Studierende gäbe es ohne uns nicht. Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro und dem Bürgergeld haben wir dafür gekämpft, dass Menschen mit geringem Einkommen besser dastehen. Vor allem aber haben die Gewerkschaften in vielen Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld im Portemonnaie von Millionen Beschäftigten gesorgt.“

Gute, existenzsichernde Löhne und faire Arbeitsbedingungen gebe es nur mit Tarifverträgen, betont der DDGB-Ortsvorsitzende von Nördlingen Josef Higler. "Sie sind der Schlüssel für einen fairen Wandel und bieten den besten Schutz vor Krisen. Deshalb fordern wir von der Bundesregierung einen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent,“ betont Josef Higler eine der Hauptforderungen des DGB Bayern zum diesjährigen 1. Mai. (AZ)