Mal angenommen, alle Nachrichten auf Ihrem Handy würden offengelegt

Dieser Theaterabend in Nördlingen ist nur für die Zuschauenden vergnüglich. „Das perfekte Geheimnis“ wird am Ende des Abends keines mehr sein.

Eine reichlich absurde Situation, in die wohl viele der Zuschauer und Zuschauerinnen im gut gefüllten Theatersaal des Nördlinger Klösterles lieber nicht selbst geraten wollen würden, bildete den Plot für ein spannungsreiches Kammerspiel. Und das hat am Ende mit dem Titel „Das perfekte Geheimnis“ so gar nichts zu tun. Denn sieben langjährige Freundinnen und Freunde lassen sich beim gemeinsamen Abendessen auf ein gefährliches Spiel ein, das im Laufe des – nur für die Zuschauenden – vergnüglichen Abends so manches bisher gut gehütete Geheimnis preisgibt.

Vereinbart wurde, dass alle Nachrichten, Anrufe etc., die im Laufe des Abends auf den jeweiligen Handys ankommen, für alle offengelegt werden. Und schon ist man als Zuschauer in der bequemen Lage, sich genüsslich die mit jedem Pling oder Klingelton immer größer ausbreitende emotionale Katastrophe jeder einzelnen Figur vorspielen zu lassen. Wohl wissend, ganz Boulevard-Komödie, dass während des Stücks jede und jeder der Beteiligten sein Fett abbekommen wird.

Voyeuristische Teilhabe des Publikums möglich

Das Theaterstück von Paolo Genovese nach seinem Erfolgsfilm „Perfetti Sconosciuti“ (zu Deutsch etwa „Völlig Unbekannte“), das in der Adaption von Bora Dagtekin bereits 2019 in die deutschen Kinos gekommen war, lebt von der voyeuristischen Teilhabe des Publikums. Es wird zum unbeteiligten Mitwisser und kann sich sicher fühlen, dass die eigenen kleinen oder vielleicht großen Geheimnisse wohlbehütet im eigenen Smartphone versteckt bleiben.

Auf der Bühne aber nimmt das Spiel um Wahrheit oder Lüge, Sicherheit, Vertrauen, Identität und das Spiel um alte Sünden, Unrecht und Scheinheiligkeit seinen Lauf. Das gut aufgelegte Ensemble glänzt mit spitzfindigen Dialogen („Eine Analytikerin lässt sich nicht die Brüste vergrößern“), schwarzem Humor („Wenn ich einen Liebhaber hätte, hätte ich das Spiel nicht vorgeschlagen“) und hanebüchenen Ausreden („das sind nur Probleme mit der Autokorrektur“). Es geht in fast rasender Geschwindigkeit hin und her, mit Vorurteilen gegen Homosexuelle und leider manchmal flachen Mann-Frau-Stereotypen wird nicht gespart.

Man schwankt zwischen Amüsement und Betroffenheit

Zur Sprache kommt die ganze Palette scheinbar erwachsener Persönlichkeiten: Midlife-Crisis, Komplexe, Untreue und Illusionsverlust. Warum die Handlung in die immer wieder auftauchende Beobachtung einer Mondfinsternis eingebettet ist, erschließt sich nicht immer, bietet der Regie (Inszenierung: Johannes Pfeifer/a.gon Theater GmbH, München) aber die Gelegenheit, immer wieder Dialoge auf zwei Ebenen zu führen. Die zum Teil aus dem Fernsehen bekannten Schauspieler – Saskia Valencia, Thorsten Nindel, Yael Hahn, Michel Guillaume, Daniela Voß, Sven Schöcker, Armin H. Köstler und Lena Mall – agieren routiniert und hauen sich die Pointen und Bosheiten nur so um die Ohren. Man schwankt ständig zwischen Amüsement und Betroffenheit und fürchtet selbst mit jedem Ton aus einem der Telefone, was denn jetzt noch auf den Tisch kommt und wer noch welche andere Verfehlung preisgeben muss.

Der Abend, der für die Protagonisten so leicht und vielversprechend begonnen hat, wandelt sich zusehends in einen Albtraum, in dem nichts mehr so ist, wie es vorher zu sein schien. Die Freunde werden durch die Preisgabe ihrer perfekten Geheimnisse auf einmal zu völlig Unbekannten. Und auch für das Publikum wird es im rasenden Schluss nicht mehr ganz klar, wer jetzt mit wem und warum überhaupt. Auf der Bühne sind schließlich alle Verlierer, das Publikum davor allerdings ganz und gar nicht. Es dankt den Schauspielern mit begeistertem Applaus.