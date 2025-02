Maler Rauch unterstützt Interdisziplinäre Frühförderung der Lebenshilfe Donau-Ries

Über eine großzügige Spende von Maler Rauch aus Nördlingen freut sich die Interdisziplinäre Frühförderung der Lebenshilfe Donau-Ries. Das gespendete Geld wird gezielt in den Erwerb von Spiel- und Bastelmaterialien investiert, die für die Entwicklung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen von zentraler Bedeutung sind. In der Interdisziplinären Frühförderung werden Kinder bis 6 Jahren betreut, die in ihrer sprachlichen, motorischen, kognitiven oder emotionalen Entwicklung Unterstützung benötigen. Die Kinder, die aufgrund von Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen individuelle Hilfe erfahren, profitieren von maßgeschneiderten Einzel- und Gruppentherapien. In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachkräften wird auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kindes eingegangen, um dessen Entwicklung optimal zu fördern. „Jedes Kind ist einzigartig, und deshalb benötigen wir eine große Vielfalt an Materialien, um die unterschiedlichen Interessen und Entwicklungsbereiche gezielt anzusprechen“, erklärt Verena Müller, stellvertretende Leitung der Interdisziplinären Frühförderung. „Dank der Spende von der Maler Rauch Nördlingen GmbH können wir unser Materialangebot erweitern und so noch gezielter auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Diese Unterstützung ist ein wertvoller Beitrag zu einer erfolgreichen und positiven Entwicklung.“

