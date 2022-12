Nördlingen

06:00 Uhr

Manche Weihnachtsmarkt-Händler in Nördlingen sind noch unzufrieden

Plus Seit Freitag kann man auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt erstmals seit 2019 wieder in gewohntem Umfang in Adventsstimmung kommen. Eine Neuerung gibt es aber.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Bei den Kornschrannen Glühwein, Bratwürste und türkische Spezialitäten, bei der Sparkasse Feuerzangenbowle, Schupfnudeln und Pizza, am Kriegerbrunnen Flammlachs, am Marktplatz dann noch Crêpes und "Meyers Keller". Egal, wo man auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen zu bummeln beginnt, ist die erste Anlaufstelle direkt ein Stand mit Speis und Trank. Auch das Kunsthandwerk ist – sieht man von der kurzlebigen, abgespeckten Version im Pandemiejahr 2020 ab – nach dreijähriger Pause wieder in die Altstadt zurückgekehrt. Zwischenzeitliche Sorgen, ob Beschicker und Händler die Krisen überleben, blieben also weitestgehend unbestätigt. Weihnachten kann also kommen – nur kleine Wermutstropfen trüben die Stimmung momentan noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen