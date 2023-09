Manfred Weber in Nördlingen: Welche Asylpolitik er für die EU fordert

Der Chef der Europäischen Volkspartei schildert in Nördlingen seine Ideen für Europa. Weber fordert dabei auch ein stärkeres Eingreifen von Kanzler Olaf Scholz.

Er ist der bekannteste Name der CSU auf Europa-Ebene und war bei den Europawahlen 2019 sogar der Top-Kandidat für den Vorsitz der Europäischen Kommission: Manfred Weber, stellvertretender Vorsitzender der Christsozialen und Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). Dass dieses Amt letztlich an die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ging und nicht an den 51-jährigen Mann aus Niederbayern, lag nicht zuletzt an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und starken Kräften aus Polen.

Weber zählt zu den profiliertesten Köpfen der CSU, den viele Parteimitglieder gerne in höheren Ämtern sehen würden. Am Donnerstagabend war er in Nördlingen. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler hatte ihn zu einer Wahlveranstaltung in den Ochsenzwinger eingeladen, wo er den Besucherinnen und Besuchern unter anderem die oft komplexen Zusammenhänge europäischer Politik näherbrachte. Der Abend wurde auch nicht zu einer klassischen Parteikundgebung mit allerlei Polemik über die Ampelregierung in Berlin. Vielmehr gelang es Weber, sachlich und reflektiert die künftigen Herausforderungen Europas darzustellen.

Weber fordert, dass Scholz sich um ein Abkommen mit Tunesien bemühen soll

Bei der momentanen Migrationskrise plädierte Weber nachdrücklich für Verhandlungen der Europäischen Union mit Tunesien nach dem Vorbild des Abkommens mit der Türkei. Die EU verhalte sich hierbei viel zu passiv. Insbesondere von Deutschland forderte Weber mehr Engagement und von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass dieser sich ins Flugzeug setze und nach Tunesien fliege, um die Bemühungen um ein entsprechendes Abkommen zu unterstützen.

Die Aufnahmezentren seien voll, die Zeit für eine gemeinsame europäische Lösung werde immer knapper. Weber verwies darauf, dass mehr als die Hälfte der Migranten, die nach Europa kämen, keinen Asylgrund hätten und keinen Flüchtlingsstatus zuerkannt bekämen. Ohne eine funktionierende Migrationspolitik bestehe die große Gefahr, dass die Bürgerinnen und Bürger sich den radikalen Parteien zuwenden würden.

Im Bereich der Digitalisierung kündigte der CSU-Spitzenpolitiker eine Revolution durch die künstliche Intelligenz (KI) an. Nötig sei in diesem Zusammenhang ein Gesetz, in dem stehe, was erlaubt sei und was nicht. Die KI bringe große Vorteile, berge aber auch Gefahren. Segensreich könne sie beispielsweise im medizinischen Bereich eingesetzt werden.

Was die CSU laut Manfred Weber auszeichnet

Im Bereich der Wirtschaft gelte es, als Europäische Union gemeinsam aufzutreten, nicht zuletzt gegenüber China. Auch sei es notwendig, Handelsabkommen mit anderen Staaten zu schließen, um die Wirtschaft in den Mitgliedsstaaten zu stärken.

Im Hinblick auf die Landtagswahl warb Manfred Weber für die Donau-Rieser Kandidatinnen und Kandidaten der CSU. Der Partei sei es deshalb gelungen, so lange an der Macht zu sein, weil sie Tradition und Moderne miteinander verbinde. Sie habe pragmatische Antworten auf alle gesellschaftsrelevanten Fragen. Man könne sich auf die CSU verlassen. Das spürten die Bürgerinnen und Bürger.

Fackler positioniert sich gegen illegale Migration

Zuvor hatte sich Wolfgang Fackler zur Migrationsfrage geäußert und dabei deutlich gemacht, dass er Ja zur Arbeitskräftezuwanderung sage, die illegale Migration in die Sozialsysteme jedoch ablehne. Er verwies auf die großen Probleme der Kommunen, genügend Unterkünfte für Flüchtlinge bereitzustellen.

Die Landtagswahl nannte Fackler eine Richtungsentscheidung. Bayern sei bei der CSU in guten Händen. Durch deren Politik in den vergangenen Jahren bewege sich der Freistaat in nahezu allen Bereichen an der Spitze. „Bayern steht für Aufstieg und Beschäftigung“, so der Donauwörther, der sich am 8. Oktober zum dritten Mal um ein Direktmandat bewirbt.

Dem Publikum vorgestellt haben sich an dem Abend auch die Bewerber für den Schwäbischen Bezirkstag, Peter Schiele (Direktkandidat) und Maximiliane Böckh (Liste).