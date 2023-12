Nördlingen

Mann begeht Unfallflucht in Nördlingen, kann aber ermittelt werden

Ein 85-Jähriger streift in der Herrengasse in Nördlingen ein Auto und fährt weiter. Die Polizei will nun herausfinden, ob er den Schaden bemerkt hat.

Nach einem Fall von Unfallflucht in der Herrengasse ermittelt die Polizei. Am Samstag fuhr gegen 11 Uhr ein 85-jähriger Autofahrer die Herrengasse entlang. Hierbei touchierte er nach Zeugenangaben einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw an der Fahrerseite. Anstatt anzuhalten, sei der Fahrzeuglenker weitergefahren und habe sich vom Unfallort entfernt, berichtet die Polizei. Der Vorgang konnte von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, sodass anhand seiner Angaben der Verursacher ermittelt werden konnte. Ob der Pkw-Fahrer den Anstoß bemerkt hat, ist nun Gegenstand der hiesigen Ermittlungen. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt ca. 1100 Euro. (AZ)

