Mann beschädigt in Nördlingen Auto, betrachtet den Schaden und flieht

Passanten beobachten in Nördlingen eine Unfallflucht und verständigen die Polizei. Dem Täter droht eine Anzeige.

Ein Autofahrer ist am Montag in Nördlingen beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte der 47-Jährige auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße ein Auto und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Passanten beobachteten den Unfall und meldeten den Unfallverursacher der Polizei, sodass der 47-Jährige ermittelt werden konnte. Er erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)