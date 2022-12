Nördlingen

18:00 Uhr

Mann bestellt für fast 10.000 Euro bei Rieser Firma, zahlt aber nicht

Ein Mann, der eine Firma aus dem Ries betrogen hat, musste sich in Nördlingen vor Gericht verantworten.

Plus Ein Mann bestellt Baumaschinen im Ries, um sich selbstständig zu machen. Zahlen kann er nicht. Der Angeklagte kommt direkt aus dem Gefängnis vor Gericht.

Von Jan-Luc Treumann

Einschlägig vorbestraft, so heißt es vor Gericht, wenn eine Person mehrfach für das gleiche Delikt verurteilt wurde. Das trifft klar auf einen 35-Jährigen zu, der sich in Nördlingen verantworten musste: So verzeichnet das Bundeszentralregister für ihn einmal 89 Betrugsfälle aus dem Jahr 2010, zwei Jahre später 17, vor fünf Jahren fünf. Nun sind es vier Fälle, die ihn vor das Amtsgericht führen.

