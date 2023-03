Mann fährt auf Nördlinger Parkplatz ein Auto an und flieht

Ein Passant beobachtet den Unfallverursacher in der Raiffeisenstraße, der anschließend einfach wegfährt. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag gegen 12.50 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisenstraße in Nördlingen einen geparkten schwarzen Mercedes angefahren, sodass die Kennzeichenhalterung abbrach. Wie von der Polizei berichtet, flüchtete der Täter anschließend in seinem Auto. Ein Passant beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Der verantwortliche Unfallverursacher konnte ermittelt werden. Dieser erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch