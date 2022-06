Mann fährt Auto an und flüchtet, doch Geschädigter sieht Kennzeichen

Ein Mann fährt ein Auto in Nördlingen an und flieht. Dennoch konnte er ermittelt werden.

Der Fahrer eines grauen Pkw hat ein in der Postgasse am linken Fahrbahnrand parkendes Auto beschädigt. Das geparkte Auto wurde laut Polizei an der hinteren Stoßstange beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet. Der Geschädigte konnte sich aber das Kennzeichen des Unfallverursachers merken, sodass gegen diesen nun strafrechtlich ermittelt wird. (AZ)