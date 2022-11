Mann fährt bei Nördlingen ohne nötige Fahrerlaubnis mit Anhänger

Auf der B466 fährt am Dienstag bei Nördlingen ein Autofahrer mit einem Anhänger. Sein Führerschein reicht für das schwere Gespann allerdings nicht aus.

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Dienstag auf der B466 von Nördlingen in Richtung Neresheim aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann hatte einen Anhänger an seinen Wagen gespannt, bei der Kontrolle stellte sich aber heraus, dass der 40-Jährige nicht in Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse war. Nach Angaben der Polizei durfte der Mann lediglich Fahrzeuge und Gespanne bis 3,5 Tonnen führen, das Auto mitsamt Anhänger seien aber wesentlich schwerer gewesen. (AZ)

