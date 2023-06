Nördlingen

18:30 Uhr

Mann fährt bei Polizeikontrolle davon, doch seine Flucht endet im Teich

Plus Ein junger Mann flieht halsbrecherisch auf seinem Roller vor einer Verkehrskontrolle und stürzt am Ende in den Teich, wo ihn ein Polizist herauszieht

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Diese nächtliche Verfolgungsjagd endete im Teich beim Bahndamm vor Ehringen, sowohl für den Fahrer, als auch für den Polizisten. Dieser sprang ihm in seiner Uniform hinterher, zog ihn heraus und versenkte sein privates Smartphone. Doch das hätte gar nicht so geschehen müssen, wie der Prozess vor dem Amtsgericht in Nördlingen zeigt.

Ein 22-jähriger Mann aus dem Ries war im Juni 2022 kurz vor Mitternacht vor einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Nähe des Nördlinger Tierheims geflohen, er war alkoholisiert. Die später durchgeführte Messung ergab einen Wert von 0,38 Promille. Wäre er nicht geflohen, hätte er bei der Verkehrskontrolle nichts zu befürchten gehabt. Die Promillegrenze liegt bei 0,5. Ab einem Wert von 0,3 drohen nur dann Sanktionen, falls der Fahrer den Verkehr gefährdet oder eine auffällige Fahrweise an den Tag legt. Genau dies war aber erst aufgrund der Flucht der Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen